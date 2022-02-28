Kabinede ucuz elektrik mesaisi

150 kilovatsaatlik indirimli tarife limiti 210 kilovatsaate çıkarılırken, 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda da vatandaş lehine yeni düzenlemelerin bugün açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine toplanacak.

Elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi gündeme gelecek.

Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi Kabine'de belirlenecek.

"210 KİLOVATSAATİN ÜZERİNDEKİ YÜKSEK TARİFE VATANDAŞLARIMIZ LEHİNE DEĞERLENDİRİLECEK"

Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınaran tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir" demişti.

" 1 MART'TAN İTİBAREN BU DÜZENLEMEYE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ"

Afrika ziyareti sırasında konuya tekrar değinen Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir" bilgisini vermişti.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla yeni düzenlemeyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.