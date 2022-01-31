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Kabine'den müjde çıktı! Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Günler kaldı...

Kabine'den müjde çıktı! Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Günler kaldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası engelli memur atama tarihini de duyurdu. Peki 2022 engelli ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte o tarih...