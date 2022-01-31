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- Kabine'den müjde çıktı! Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Günler kaldı...
Kabine'den müjde çıktı! Engelli memur ataması 2022 ne zaman? Günler kaldı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü kabine toplantısı sonrası engelli memur atama tarihini de duyurdu. Peki 2022 engelli ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte o tarih...
- Haber Merkezi
- 31.01.2022 - 20:54
2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuda çalışmasını sağlayacak atamalar için tarih netleşti.
Binlerce aday, tercihlerini ÖSYM tarafından düzenlenen EKPSS sınavı sonrası 5-14 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdi.
Gözler, sonuçların açıklanacağı tarihteyken Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından engelli vatandaşlara müjdeyi duyurdu.
Peki 2022 engelli ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte engelli memur atama tarihi...
2022 ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?
Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi duyurdu.
Cumhurbaşkanı, 'Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız.'' ifadelerini kullandı.