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    Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek

    Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek

    EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alınacak. Ayrıca başörtüsüne anayasal güvence teklifi de görüşülecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 07:39
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

    Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

    Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek #1

    Başörtüsü düzenlemesi

    Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

    AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

    Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek #2

     


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