Haberler

Gündem Haberleri

Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek

Kabinenin gündeminde milyonlarca çalışanı ilgilendiren konular görüşülecek

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ele alınacak. Ayrıca başörtüsüne anayasal güvence teklifi de görüşülecek.