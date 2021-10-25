Kabinenin gündeminde Osman Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak olan kabinede, Osman Kavala için bildiri yayınlayan 10 ülkenin büyükelçisinin durumundan terörle mücadeleye, ekonomiden salgına birçok konu ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabinenin gündeminde, faiz indirimi sonrası hareketlenen döviz ve büyükelçilerin “Osman Kavala” açıklaması, koronavirüs salgını, terörle mücadele, ABD'den F-16 alınması, Taliban'ın Ankara ziyareti ve yaklaşan G20 liderler zirvesi yer alıyor.

10 BÜYÜKELÇİNİN KAVALA AÇIKLAMASI

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri olarak Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkelerin büyükelçilerinin "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri için talimat verdi.

Erdoğan'ın talimatı sonrası gözler, Dışişleri Bakanlığı’nın atacağı adıma çevrildi. Kabinede büyükelçilerin açıklaması hakkında nihai kararın verilmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ SONRASI EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz indirimi sonrası yukarı yönlü hareketlenen döviz kurlarına karşı atılabilecek adımlar da kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca fahiş fiyat denetimleri ve gıda enflasyonuna yönelik tedbirler de ele alınacak. Türkiye’nin mali eylem görev gücü tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı gerekçesiyle “gri listeye” alınması da görüşülecek.

ABD İLE F-16 PAZARLIĞI

F-35 programı çerçevesinde Amerika’ya ödenen 1.4 milyar dolar karşılığında F-16 Blok 70 uçakları alımı ve eldeki F-16’ların modernizasyonuna ilişkin teknik çalışmalar başladı. O çalışmalarda kaydedilen aşama ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Amerikalı mevkidaşı ile yaptığı görüşmeden yansıyan notlar kabinede değerlendirilecek.

TALİBAN HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

Taliban heyetinin geçen hafta Ankara’da yaptığı görüşmeler de dış politika başlığı altında ele alınacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun olasıKabil ziyareti de masadaki dosyalar arasında olacak.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının gidişatına ilişkin kabineyi bilgilendirecek. 30 binlerde seyreden vaka sayılarının düşürülmesi ve yavaşlayan aşılama hızının yeniden artırılması için yapılacaklar kabine toplantısında ele alınacak. Yerli aşı Turkovac’ın Faz-3 çalışmalarında gelinen son durum da o toplantıda masaya yatırılacak.

G20 ZİRVESİ ÖNCESİ SON DURUM

Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek.

Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE DE GÖRÜŞÜLECEK

Terörle mücadele de Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde olacak. Terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.