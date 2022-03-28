Petrol
113.26
-3.50%
Euro
16.25
-0.26%
Dolar
14.83
0.01%
Altın
923.09
-1.16%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
693.125
4.39%
BTXN Coin
40.50
1.14%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C
    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var

    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin ana gündem maddesi ekonomi ve Rusya - Ukrayna savaşı olacak.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 08:08
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

    Yoğun bir gündemle toplanacak kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak.

    Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı.

    Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

    Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

    NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

    FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE

    Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak.  Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var #1

    RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER

    Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

    ERDOĞAN, ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

    Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

    Kabinenin gündeminde Ukrayna krizi ve ekonomi var #2


    İlginizi Çekebilir

    Miralem Pjanic'in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor
    Transfer dosyası

    Miralem Pjanic'in gelecek sene Beşiktaş ihtimali zor

    Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi
    Dünya

    Arap koalisyonu, Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları gerçekleştirdi

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Görüş Bildir