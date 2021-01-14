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- Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Şu ana kadar kaç aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip platformu..
Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Şu ana kadar kaç aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip platformu..
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı olan kişi sayısının takip edilebileceği bir platform geliştirdi. Vatandaşlari şu ana kadar kaç kişi aşı oldu sorusunun yanıtı buradan görebilecek.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 13:43
- Güncelleme : 14.01.2021 - 13:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı olmasının akabinde bugün 81 ilde tüm hastanelerde aşı uygulaması sağlık çalışanlarından başlatıldı.
Vatandaşlar aşı uygulamalarını yakından takip ederken, kaç kişi aşı oldu sorusu da akıllarda yerini aldı.
Bakanlık, aşılanan kişi sayısının anlık takip edilebildiği 'Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' oluşturdu.
ŞU ANA KADAR KAÇ AŞI YAPILDI?
Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor.
Buna göre, dün akşam ilk Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan Covid-19 aşısı, bugün öğle saatlerine kadar 100 binin üzerinde kişiye uygulandı.
Aşı uygulamalarının ardından platforma işlenen veriler, kaç aşı yapıldı sorusunu yanıtlıyor.