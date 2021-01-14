Haberler

Gündem Haberleri

Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Şu ana kadar kaç aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip platformu..

Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Şu ana kadar kaç aşı yapıldı? Sağlık Bakanlığı anlık aşı takip platformu..

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı olan kişi sayısının takip edilebileceği bir platform geliştirdi. Vatandaşlari şu ana kadar kaç kişi aşı oldu sorusunun yanıtı buradan görebilecek.