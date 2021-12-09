Kaçak elektrik kullanımı yüzde 25 azaldı

Kayıp-kaçağı önlemek için ölçüm sayaçlarının trafo direklerine taşınması uygulaması sonuç verdi.

Türkiye'de faturalarda vatandaşın belini büken sorunların başında kaçak elektirik kullanımı yer alıyor

Kaçak elektirik kullanımının en yüksek olduğu Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak gibi illerde dağıtım hizmeti veren şirketler, bunun önüne geçmek için çalışmalarına başlamıştı.

Bu çalışmaların başında ise kayıp-kaçağı önlemek için ölçüm sayaçlarının trafo direklerine taşınması uygulaması yer aldı.

Ancak kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek için elektrik sayaçlarını direklere taşımak isteyen elektrik dağıtım şirketleri ne zaman bu hamlede bulunsa saldırıya uğradı.

KAÇAK KULLANIMDA YÜZDE 25'LİK DÜŞÜŞ





Hem hükümetin hem de elektrik dağıtım şirketlerinin bu çalışması olumlu sonuçlar verdi.

Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2022 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu ve Güneydoğu’da 5 yıl önce yüzde 75 olan elektrikteki kayıp-kaçak oranının yüzde 50’nin altına indiğini kaydetti.

"SAYAÇLARIN TRAFOYA ÇIKMASININ ETKİSİ"

Kayıp kaçak elektrik tüketimi ile mücadele anlamında çeşitli teknolojik uygulamaların takip edildiğini belirten Dönmez "Maalesef bu bölgelerin bir kısmında kayıp kaçak uygulamaları Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu, bundan beş sene önce yüzde 75’ler mertebesindeydi bu bölgede, şu anda yüzde 50’lilerin altına indi. Özellikle de bu sayaçların, müdahalesinin yapılamadığı noktalara taşınmak suretiyle montajında burada ciddi bir etki olduğunu görüyoruz." diye konuştu.





























