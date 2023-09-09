Kaçak göçmenler rotayı şaşırdı! Yunanistan yerine Aydın'a inen 30 kişi kayıplara karıştı Yunanistan'a gitmek isteyen kaçak göçmenler lastik bot ile Aydın'daki kadınlar plajında indiler. Karaya çıkarak gözden kaybolan göçmenleri arama çalışmaları sürüyor.

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İHA

Yasa dışı göçle mücadele sürüyor.

Bu süreçte birbirinden ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Aydın'da yaşanan kaçak göçmen hareketliliği de bunlardan biri.

Yunanistan yerine Aydın'a geldiler

Sabah saatlerinde 30 kişilik mülteci grubu, Yunanistan'a gitmek için harekete geçti.

Ancak rota değişince şişme lastik botla Kadınlar plajına çıktılar.

30 göçmen gözden kayboldu

Yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde 6'sı çocuk olmak üzere 30 göçmen tüm eşyalarını bırakarak kısa sürede gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri kaçak göçmenlerin izine rastlayamadı.

İlçe genelinde arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)