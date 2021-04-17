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Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş'a bıraktılar
Van’dan yola çıkarak İstanbul’a gelmek isteyen kaçak göçmenler, İstanbul diye Kahramanmaraş’a bırakıldı.
- İHA
- 17.04.2021 - 14:27
Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde yabancı uyruklu şahısların gruplar halinde dolaştığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.
Yürütülen çalışmalar neticesinde 10 Afgan, 3 Pakistan uyruklu 13 göçmen kaçağı gözaltına alındı.
Şahısların Van’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıktıkları, fakat Kahramanmaraş’ta bırakıldıkları öğrenildi.
BELGELERİNE EL KONULDU
Göçmenlerin üzerinde bulunan sahte kimlik ile alınan yol izin belgelerine el konuldu.
Şahıslar Geçici Barınma Merkezi’ne teslim edilirken, sınır dışı edilmek için işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçak göçmenleri İstanbul diye Kahramanmaraş'a bıraktılar VİDEO