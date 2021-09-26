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    Kaçkar Dağları'ndaki kar güzel görüntüler oluşturdu

    Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan Kaçkar Dağları, sıcak havaların geride kalmasıyla birlikte yerini karlara bıraktı.
    • AA
    • 26.09.2021 - 22:49
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 23:08
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    Kaçkar Dağları'ndaki kar güzel görüntüler oluşturdu

    Sıcaklığın yoğun geçtiği yaz aylarını geride bırakmanın ardından hava sıcaklıklarında düşüşler başladı.

    Yurdun dört bir yanında soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte Kaçkar Dağları'nda güzel görüntüler ortaya çıktı.

    DAĞLAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

    Çamlıhemşin ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda bulunan yaylalar, sonbaharla birlikte gelen kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

    Bazı yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

    Kaçkar Dağları ndaki kar güzel görüntüler oluşturdu #1

    EKİPLER TARAFINDAN YOLLAR AÇILDI

    Ulaşıma kapanan Kavron, Samistal ve Gito yaylalarının yolları, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan resimler, görenler tarafından ilgi ve beğeni ile karşılandı.

    Kaçkar Dağları ndaki kar güzel görüntüler oluşturdu #2

    Kaçkar Dağları ndaki kar güzel görüntüler oluşturdu #3

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