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    Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yıllar sonra ortaya çıktı

    10 yıl sonra ilk kez röportaj veren Seyfülislam Kaddafi, ülkesindeki yönetimi ele almak için geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 09:02
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    Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yıllar sonra ortaya çıktı

    Libya, Kaddafi'nin ölümünün ardından istikrarı sağlayamadı.

    Ülkede çıkan iç karışıklıklar, 10 yıldır devam ediyor. Son dönemde, Türkiye'nin Libya'da hakimiyetini kurması, bölgede dengelerin değişmesine neden oldu.

    Ülkede yavaş yavaş düzen kurulurken Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ortaya çıktı.

    10 yılın ardından ilk kez New York Times'a röportaj veren Seyfülislam Kaddafi, amacının Libya'ya geri dönerek ülke yönetimini ele almak olduğunu söyledi.

    ÜLKENİN IRZINA GEÇTİLER

    Kaddafi, "Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok. Petrol ihraç ediyoruz, İtalya’ya doğalgaz veriyoruz, İtalya’nın yarısına elektrik sağlıyoruz, ama biz karanlıktayız. Bu bir fiyasko." ifadelerini kullandı.

    Kaddafi nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yıllar sonra ortaya çıktı #1

    "YAVAŞ YAVAŞ GERİ.."

    Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için nabız yoklayan Seyfülislam Kaddafi, "Libya halkından 10 yıldır uzaktayım. Yavaş, çok yavaş bir şekilde geri dönmelisiniz. Biraz akıllarıyla oynamalısınız." dedi.

    Seyfülislam Kaddafi'nin açıklamaları Libya'da da geniş yer buldu.

    Kaddafi nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yıllar sonra ortaya çıktı #2

    Kaddafi nin oğlu Seyfülislam Kaddafi yıllar sonra ortaya çıktı #3

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