Kademeli normalleşme 2021: Hafta içi ve hafta sonu yasak saatleri

Koronavirüs ile mücadelesine devam eden Türkiye, tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme kararlarını duyurdu. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişikliğe gidildi.

17 Mayıs Pazartesi itibariyle 1 Haziran 05.00'e kadar ülke genelinde kademeli normalleşme kararları uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı hafta içi sokağa çıkma yasağı saatlerini de içeren kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Hafta içi sokak kısıtlaması ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Vatandaşlar, sokağa çıkma saatlerine dair detayları araştırıyor. Kontrollğ esneme kararları alınan bu süreçte, belirlenen gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya devam edecek.

Peki hangi saatlerde yasak var? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri hangileri? İşte kademeli normalleşme ve kısıtlama saatleri 2021..

KADEMELİ NORMALLEŞME KISITLAMA SAATLERİ

17 Mayıs 05.00'ten sonra, kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonu ise cuma 21.00'den pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. Yani hafta sonu iki gün (cumartesi-pazar) sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve bu kısıtlama cuma 21.00'de başlayacak, pazartesi 05.00'de son bulacak.

Genelgenin hafta sonu kısıtlama olup olmayacağına dair bilgi verdiği maddede şu ifadeler yer aldı:

"Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak."





SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Buna göre sokağa çıkma yasağı saatleri şöyle olacak;

Hafta içi 21.00-05.00,

Hafta sonu ise Cuma 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar sürecek.