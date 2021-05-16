Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
412.170
-0.37%
EXEN Coin
37.98
7.25%
22ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 22 C
    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler

    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler

    1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde; spor salonları, sinema salonları, gazino ve kahvehane gibi işletmeler hizmet veremeyecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.05.2021 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yarın sabah saat 05.00 itibariyle başlayacak 'kademeli normalleşme' döneminde faaliyetlerine geçici süre ara veren bazı işletmeler açılmaya giderken, bazı işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.

    İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelgede bir süre daha hizmet veremeyecek işletmelere yer verildi.

    KAPALI KALACAK İŞLETMELER

    Bu kapsamda, faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek iş yerleri:

    • Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri
    • Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler
    • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları
    • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları
    • Hamam, sauna ve masaj salonları
    • Lunaparklar ve tematik parklar
    • Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler #1

    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler #2

    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler #3

    Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir