- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler
Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler
1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde; spor salonları, sinema salonları, gazino ve kahvehane gibi işletmeler hizmet veremeyecek.
- AA & Ensonhaber
- 16.05.2021 - 11:40
Yarın sabah saat 05.00 itibariyle başlayacak 'kademeli normalleşme' döneminde faaliyetlerine geçici süre ara veren bazı işletmeler açılmaya giderken, bazı işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelgede bir süre daha hizmet veremeyecek işletmelere yer verildi.
KAPALI KALACAK İŞLETMELER
Bu kapsamda, faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek iş yerleri:
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri
- Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları
- Hamam, sauna ve masaj salonları
- Lunaparklar ve tematik parklar
- Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.