Kademeli normalleşme döneminde kapalı kalacak işletmeler

1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme döneminde; spor salonları, sinema salonları, gazino ve kahvehane gibi işletmeler hizmet veremeyecek.

Yarın sabah saat 05.00 itibariyle başlayacak 'kademeli normalleşme' döneminde faaliyetlerine geçici süre ara veren bazı işletmeler açılmaya giderken, bazı işletmeler kapalı kalmaya devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 valiliğine gönderdiği genelgede bir süre daha hizmet veremeyecek işletmelere yer verildi.

KAPALI KALACAK İŞLETMELER

Bu kapsamda, faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek iş yerleri: