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Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
- AA
- 16.05.2021 - 10:10
- Güncelleme : 16.05.2021 - 10:12
Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
Kademeli normalleşme döneminde, hakkı olmasına rağmen koronavirüs aşısı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi sadece 10.00-14.00 arasında sokağa çıkabilecek.
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