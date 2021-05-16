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Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı

Kademeli normalleşmede 65 yaş üstü ve 18 yaş altı kararı

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.