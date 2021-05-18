Kademeli normalleşmede bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme kapsamında Kabine toplantısının ardından mesai saatlerinde de yeni kararlar alındı. Peki bankalar kaça kadar açık, ne zaman kapanıyor? İşte bankaların yeni çalışma saatleri..

Kademeli normalleşme sürecinde kamu ve özel sektörde yeniden mesai düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Kabine toplantısının ardından tedbir kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma saatlerinin yeni detaylarını açıkladı.

Bankaya gidecek olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı bankalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? soruları gündemde yerini aldı.

İşte kademeli normalleşme sürecinde 1 Haziran'a kadar bankaların çalışma saatleri..

BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00-16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan/dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminde de devam edilecektir.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE BANKALARIN MESAİ SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tam kapanma genelgesi içerisinde banka çalışanlarının yasaktan muaf tutulduğu saatler açıklanmıştı.

10.00-16.00 saatleri arasında sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personelle hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları muaf olacak.

Yeni kontrollü normalleşme tedbirleri konulu genelgede bankalar ile ilgili resmi bir kısıtlama kararı bulunmuyor. Bu sebeple bankalar kendi mesai saatlerini ve hangi şubelerini açıp açmayacaklarına yönetimleriyle karar verecekler.