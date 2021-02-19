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- Kademeli normalleşmede iller risk grubuna ayrılacak
Kademeli normalleşmede iller risk grubuna ayrılacak
- AA
- 19.02.2021 - 09:16
- Güncelleme : 19.02.2021 - 10:03
Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme içme yerleri sadece paket servis veya gel-al şekilde hizmet veriyor.
Hafta sonu da tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söyledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili 1 Mart’tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin yol haritasını anlattı.
"4 KATEGORİYE AYIRACAĞIZ"
Koronavirüsle mücadelede son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “İl, kendi bölgesini önemseyecek. Net şekilde görmüş olacağız. İlleri, vaka ve aşı oranları kriterlerine göre ‘düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli’ olarak 4 kategoriye ayıracağız. Bir ilin, hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz.
AÇMA KAPAMA MODELİ
Yeni yayınladığımız harita, haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise, iki haftada bir yapacağız. Bakanlık olarak biz ilan edeceğiz.
HERKES YAŞADIĞI İLİN KARARINI VERECEK
1 Mart’tan sonra herkes, yaşadığı ilde ‘kafe ve restoran açılmalı mı, açılmamalı mı’, kendisi belirleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak.” dedi.
HAFTADA 5 İL DUYURULACAK
İl bazında yaşanan değişimlerle ilgili bilgilerin aktarılacağına dikkat çeken Koca, “Bu hafta ilk defa, en fazla artış olan iller ve en fazla düşüşün olduğu 5 ili yayımladık. Bu 5 ili, her hafta yayımlayacağız. Böylelikle, illerdeki düşüş ve yükseliş görülecek.” diye konuştu.