Kademeli normalleşmede iller risk grubuna ayrılacak

81 il, vaka sayısı ve aşılama oranlarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak 4 risk grubunda ele alınacak. Çıkan sonuçlara göre kademeli normalleşme başlayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, lokanta ve kafeler gibi yeme ­içme yerleri sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet veriyor.

Hafta sonu da tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili 1 Mart’tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin yol haritasını anlattı.

"4 KATEGORİYE AYIRACAĞIZ"

Koronavirüsle mücadelede son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, “İl, kendi bölgesini önemseyecek. Net şekilde görmüş olacağız. İlleri, vaka ve aşı oranları kriterlerine göre ‘düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli’ olarak 4 kategoriye ayıracağız. Bir ilin, hangi kısımda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz.

AÇMA KAPAMA MODELİ

Yeni yayınladığımız harita, haftalık olacak. Açma-kapama uygulamasını ise, iki haftada bir yapacağız. Bakanlık olarak biz ilan edeceğiz.

HERKES YAŞADIĞI İLİN KARARINI VERECEK

1 Mart’tan sonra herkes, yaşadığı ilde ‘kafe ve restoran açılmalı mı, açılmamalı mı’, kendisi belirleyecek. Bize ihtiyaç kalmayacak.” dedi.

HAFTADA 5 İL DUYURULACAK

İl bazında yaşanan değişimlerle ilgili bilgilerin aktarılacağına dikkat çeken Koca, “Bu hafta ilk defa, en fazla artış olan iller ve en fazla düşüşün olduğu 5 ili yayımladık. Bu 5 ili, her hafta yayımlayacağız. Böylelikle, illerdeki düşüş ve yükseliş görülecek.” diye konuştu.