Vaka sayılarının düşmesi ile Kabine toplantısından kademeli normalleşme kararı çıktı. Kafeler ve restoranlar yeniden müşterilerini ağırlamaya başladı.

Koronavirüs ile mücadele sürecinde alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları sonuç verdi.

Vaka sayılarında düşüş sağlanması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısından, kademeli normalleşme kararı çıktı.

1 Haziran tarihinden itibaren uygulamaya sokulan yeni kurallara göre; kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmelerin kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceği belirlendi.

Uzun bir dönem müşteri ağırlayamayan kafe, restoran ve lokantalar bugün itibarıyla kapılarını yeniden açmanın heyecanını yaşadı.

Masaların sosyal mesafe kurallarına yerleştirildiği iş yerlerinde, gerekli hijyen tedbirleri de alındı.

Kademeli normalleşmede kafeler ve restoranlar kapılarını açtı VİDEO

“BU MÜŞTERİYİ, BU MİSAFİRLERİ ÖZLEMİŞİZ”

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bulunan Gardaş Restoran'a yasakların kalktığı ilk günde müşterilerin ilgisi yoğun oldu.

İşletme sahibi, bu ilgiden mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Açıldığımız için çok mutluyuz. Bu müşteriyi, bu misafirleri özlemişiz. Yaklaşık bir buçuk senedir bu güçlükle boğuşuyoruz. Bütün restoranları ekonomik açıdan zorladı. İnşallah bundan sonra açık kalırız.”





“MUHABBETİ, SOHBETİ ÖZLEMİŞİZ”

Arkada bırakılan sürecin hem işletme sahipleri hem vatandaşlar için zor geçtiğini ifade eden müşterilerden biri, şu sözleri kaydetti:

“Özellikle pandemide sadece paket servis yapan büyük firmalar, çok zor şartlarda geçimlerini sağladılar, idare ettiler. Bizlerde tabii bu şekilde doğal yemek, taze taze yemek, paketin içerisinden çıkartmadan hemen anında yemeyi özlemişiz. Hoşumuza gidiyor. Muhabbeti, sohbeti özlemişiz.”





“YERİNDE OLDUĞU GİBİ LEZZETLİ OLMUYOR”

Başka bir müşteri ise paket servis ile gelen yiyeceklerin yerindeki tadı vermediğini belirterek, “Bugün cağ kebap yemeye geldik mesela. Paket servis olduğu zaman yerinde olduğu gibi lezzetli olmuyor. Dostlar ile muhabbet yemekte daha tatlı oluyor. İnşallah bundan sonra daha iyi olur böyle. Akşam yasaklarımız da kalkar. Kucak kucağa olduğumuz günleri özledik yani.” ifadelerini kullandı.