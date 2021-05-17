Kademeli normalleşmede mesai saatleri değişti mi? Memur mesai saatleri 2021

Türkiye'de 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme kararları uygulanacak. Kamu çalışanları mesai saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. Peki kamuda mesai saatleri değişti mi?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki düşüş kademeli normalleşme sürecini beraberinde getirdi.

17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kararlar, sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı ve işletmelere dair detayları içeriyor.

Akabinde tam kapanmada esnek çalışma saatlerine geçen kamu personelleri "Kamuda mesai saatleri değişti mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Memurlar ve kamuda görev yapan işçiler, yeni mesai saatlerine dair araştırma yapıyor.

Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? Mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte ayrıntılar..

KAMU MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinde 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile bir değişiklik olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmaya devam edecek.

Alınan kararla kamuda Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasının devam etmesine karar verildi.

MEMUR MESAİ SAATLERİ 2021

Genelgeye göre: Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasına karar verildi.