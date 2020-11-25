KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? Kadın Destek Uygulaması ne işe yarar?

KADES nedir? KADES uygulaması nasıl kullanılır? Kadın Destek Uygulaması ne işe yarar?

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen KADES uygulaması, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde araştırılıyor.

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz olsun engellemek ve ihbarını kolaylaştırmak adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır.

Peki, KADES uygulaması nasıl kullanılır? KADES uygulaması nasıl indirilir? İşte detaylar...

KADES NEDİR?

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir.

Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indirelebilen “Kadın Destek Uygulaması (KADES)”, T.C. Kimlik Numarası ve EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getiriliyor.

Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

KADES NE İŞE YARIYOR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KADES uygulamasıyla kadına yönelik risk ve tehdit unsuru oluşturabilecek durumların önüne geçebilmeyi ve acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Tamamen yerli ve milli bir yazılıma sahip KADES'in 24 Mart'tan itibaren test aşamasında olduğuna işaret eden Soylu, "Bu uygulama sayesinde kadınlarımızın herhangi bir tehdit anında bir dokunuşla, en hızlı şekilde kolluk birimlerimize ulaşarak yardım almaları sağlanmaktadır." dedi.



Uygulamanın çalışma şeklini anlatan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında mart ayından itibaren pilot uygulama olarak açık bulunan KADES uygulaması, Acil durumla karşı karşıya kalan kadınlar tarafından ihbarda bulunulmuş ve alınan ihbarlara karşı gerekli müdahale yapılmıştır. Polis sorumluluk bölgesindeki vakalarda ihbar alındıktan sonra olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır."

Bakan Soylu, kadına yönelik şiddeti önlemeyle ilgili aldıkları tedbirlerin KADES ile sınırlı olmadığını belirterek, merkezde ve taşrada aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele birimleri kurulduğuna değindi.

ŞİDDET GÖREN KADINLARIN DESTEK ALABİLECEĞİ DİĞER KURUMLAR