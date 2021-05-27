KADES uygulamasını 2 milyon kadın indirdi

İçişleri Bakanı Soylu, KADES uygulamasını yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 kişinin indirdiğini söyledi.

KADES uygulaması, kadınları korumak amacıyla hayata geçirildi. Yapılan ihbarlar sonucu, birçok kadın kurtarıldı. Ekiplerin 2 dakika gibi kısa bir süre içinde olay yerine gelmesi, kadınların can güvenliğini sağlama noktasında oldukça etkili oldu.

Meclis Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyona İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılarak sunum yaptı. Bakan Soylu, KADES uygulamasını kaç kişinin indirdiğini açıkladı.

2 MİLYON KADIN İNDİRDİ

İşte Bakan Soylu'nun açıklamaları;

"16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu. Bir kadın gidecek, polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır.

Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156'yı aradığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar."