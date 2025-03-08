Kadıköy Belediyesi'nde AK Partili kadın üyeyi kovan CHP'li başkana soruşturma

DHA

Belediyelerindeki yolsuzluklar, tutuklamalar ve ön seçimle gündemde olan CHP'de yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı..

CHP'li Kadıköy Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü oturumunda yaşanan skandal olay, gündeme bomba gibi düştü..

Mecliste CHP'li Meclis üyelerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili, kendisinden önce konuşan CHP'li Meclis Üyesi Süleyman Şahin'in "rüşvetin sıradanlaştığı" yönünde konuşma yaptığını söyledi.

Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili yapılan çalışmalardan da bahseden Bilgili'nin sözünü kesti..

Süresinin dolduğunu belirterek mikrofonunu kapatan Kurtuluş'a, AK Partili Meclis Üyesi Bilgili'nin tepki göstermesiyle gergin anlar yaşandı..

"ŞUNU ATALIM DIŞARI" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok ya. Bu olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik." dedi.

Yaşanan olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti..

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında soruşturma başlatıldı.

Kurtuluş’a, AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'görevi kötüye kullanma', 'ifade özgürlüğünün engellenmesi', 'kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatıldı.