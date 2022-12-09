Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonunda itirafçılar konuştu

Belediye bünyesinde rüşvet suçlarına karıştığı belirlenen zabıta ve mühendislerin yeni açılan işletme ve inşaatları hedefledikleri belirlendi. İtirafçıların rüşveti anlatmasıyla detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirilmişti.

Bir soruşturma da Kadıköy Belediyesi'ne yönelik başlatıldı.

Belediye bünyesindeki görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere 54’ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında rüşvet suçlarına karıştıkları gerekçesi ile gözaltı kararı verildi.

32 kişi tutuklandı

Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Operasyonda 32 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni inşaat ve işletmeleri seçtiler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet olayına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Kolluk tarafında zabıtaların, sivil tarafta ise mühendislerin bulunduğu belirtilen rüşvet ağı, kendilerine hedef olarak yeni inşaata başlayan veya yeni açılan işletmeleri seçtiği belirlendi.

Burada yeni işletmelere giden ekipler tadilat yada tabela takım işlemleri için rüşvet talep etti. İşletmecilerin bu rüşveti kabul etmemeleri halinde ise tehdit yoluyla zor kullanıldı.

Kadıköy Belediyesi çalışanlarına 32 tutuklama VİDEO

İtirafçılar detayları anlattı

Rüşvet ağının en tepesindeki isim ise zabıta memuru Abdülkadir K.'nın olduğu belirtildi.

DHA'nın aktarımına göre; soruşturma dosyasında yer alan ifadelerde itirafçılar rüşveti anlattı.

"Aynı tarifeyi bize elden vereceksiniz"

Film cekimi için Kadıköy'de olduklarını ifade eden itirafçı şüpheli H.K.'nin "Çekim yaptığımız esnada Cavit isimli zabıta memuru geldi. Tüm izinlerimiz olmasına rağmen bizi seti durdurmakla tehdit etti. Arabaları bağlatıp kameralara el koymakla tehdit etti. Biz de işimizi yürütmemiz gerektiğinden nasıl bir yol izleyeceğimizi, nereden izin almamız gerektiğini sorduk. Cavit isimli zabıta memuru ise 'İzin alınmıyor, biz cezai işlem uyguluyoruz. Aynı tarifeyi bize elden vereceksiniz. Burada ödeme yapacaksınız bende setinize sorun çıkarmayacağım. Müdahale etmeyeceğim' dedi. Bizde işlerin yürümesi amacıyla 5 bin lira'yı Cavit isimli zabıta memuruna verdik. Biz rüşvet vermek amacıyla bu parayı vermedik. Normal belediye işgaliye bedeli olarak bu parayı verdik." dediği öğrenildi.

"Ceza çıkacak"

Kadıköy Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan E.Ö.'nün mütteahhiti arayarak, "Yapacak bir şey yok ceza çıkacak hani altı yüz yedi yüz belki bir trilyon yani bilemiyoz ki belki kaç milyon bilemiyom yani." dediği de belirlendi.

"İşletmeden 20 bin lira para istedi"

Tadilat için zabıta ile görüşen itirafçı İ.A. da, "İş yerinin tadilat işlemleri ile ilgili olarak bilgi almak için Kadir isimli zabıta memuru ile görüşmek istedim. Kadir isimli zabıta ne tür bir tadilat yapılacağını sordu. Ses yalıtımı ile ilgili bir tadilat yapılacağını söyledim. Bunun karşılığında işletmeden 20 bin lira para istedi. Bu parayı vermezsek 'iş yerini başına yıkacağım' dedi. Muhammed ise 20 bin lira değil de 15 bin lira vereceğini söyledi. Muhammed parayı elden vermek istedi. Zabıta Amirliğinin bahçesinde Zabıta Memuru Kadir ile oturdular. Muhammet 15 lira parayı zabıta Kadir'e verdi." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Görüntülerle oynadılar

Ayrıca zabıta memurları belediyenin drone ile çektikleri usulsüz yapıları, görüntülerle oynayarak yasal gibi gösterdiği tespit edildi.