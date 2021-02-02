Kadıköy Kaymakamlığı, 7 günlük toplu yürüyüş yasağı ilan etti

Kadıköy Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin eylemlerine yönelik önlem alan Kadıköy Kaymakamlığı, eylem çağrılarının ardından önlem aldı.

7 gün süreyle toplu yürüyüşleri ve toplantıları koronavşrüs nedeniyle önleme kararı alan Kadıköy Kaymakamlığı, yasağa dair duyuru yaptı.

KADIKÖY KAYMAKAMLIĞI'NDAN YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Kaymakamlığın yasağa ilişkin açıklamasında, eylem çağrılarına da atıfta bulunularak şunlar kaydedildi:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve toplulukların sosyal medya hesapları üzerinden; 02.02.2021 (bugün) günü saat 18:00’da ve önümüzdeki günlerde Kadıköy İskele Meydanı’nda toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır.

KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden; kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda yedi (7) gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır."