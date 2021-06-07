Kadıköy'de vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini söyledi.

İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere ile Fenerbahçe sahili ve Moda sahilini müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.

Deniz yüzeyinde yoğun olarak bulunan deniz salyasını ekipler filelerle topladı. Deniz salyalarının atık toplama tesislerine götürüldüğü öğrenildi.

Yoğun şekilde deniz salyasının olduğu Fenerbahçe sahilinde vatandaşlar, bu durumu ilk kez gördüklerini dile getirdi.

"BÖYLE BİR ŞEYİ İLK DEFA GÖRÜYORUM"

Doğma büyüme Kadıköylü olduğunu söyleyen Kazım Çelikkan, daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmadığını söyledi.

"Şaşırdık böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bence sahillerin beton olması etkiliyor. Sahil olsa deniz kendini temizleyecek. 1 aydır bu şekilde." diye konuştu.

Kadıköy Kurbağlıdere deniz salyasıyla kaplandı ViDEO

"NORMALDE DENİZE GİRERİM BU SEFER AYAĞIMI BİLE SOKMADIM"

Kayıkhane işleten Atakan Eren de, "Böyle bir şey görmedim, 21 senedir buradayım. Buranın sahibi Hasan Reis 95 yaşında. O da böyle bir şey görmemiş. 20 gündür bu şekilde arada gidiyor, tekrar geliyor. Adam orada çalışıyor. Denizin dibinde demir var, bulamıyor. Bulmaya çalışıyor, kazıyor.

Siyah bir şey çıkıyor. Normalde denize girerim. Bu sefer ayağımı bile sokmadım. Arkadaş şortla girer, tulumla giriyor. Korkuyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de cilt kanseri olacak." dedi.