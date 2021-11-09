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    Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza

    Kadıköy-Tavşantepe metro hattındaki teknik arıza seferlerin gecikmeli yapılmasına sebep oldu.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 10:23
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    Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza

    İstanbul'da M4 (Kadıköy-Tavşantepe) metro hattında teknik arıza...

    Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.

    DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI

    Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.

    Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza ViDEO

    Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza #1

    Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza #2

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