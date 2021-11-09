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- Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza
Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza
Kadıköy-Tavşantepe metro hattındaki teknik arıza seferlerin gecikmeli yapılmasına sebep oldu.
- İHA
- 09.11.2021 - 09:15
- Güncelleme : 09.11.2021 - 10:23
İstanbul'da M4 (Kadıköy-Tavşantepe) metro hattında teknik arıza...
Sabah saatlerinde yaşanan arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı.
DURAKLARDA YOĞUNLUK YAŞANDI
Seferlerin gecikmesi nedeniyle metro duraklarında insan kalabalığı oluştu. Durakta kabalalık oluşturan yolcular metronun gelmesini bekledi.
Kadıköy - Tavşantepe metro hattında teknik arıza ViDEO