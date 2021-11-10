Kadıköy'de 6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri oluşturuldu

Atatürk'ün vefatının 83'üncü yıl dönümünde sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya gelen vatandaşlar, 6 buçuk kilometrelik saygı zinciri yaptı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yılında yurdun dört bir yanında anıldı.

Atatürk'ü anmak adına Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılmak için birçok vatandaş, saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.

Her yıl düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" pandemi önlemleri kapsamında bu yıl da sosyal mesafeli olarak yapıldı.

6 BUÇUK KİLOMETRELİK ZİNCİR

Vatandaşlar, el ele tutuşmadan, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 6,5 kilometre uzunluğundaki zincire, aralarında 2 metre mesafe bırakarak katılım sağladı.

Düzenlenen program kapsamında 'Ata'ya Saygı Zinciri' programına denizden kanolar, su jetleri ve tekneler 9'u 5 geçe sirenlerini çalarak katılım sağladı. Dalgıçlar da denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.

Kadıköy'de 6 buçuk kilometrelik ataya saygı zinciri oluşturuldu VİDEO







"BU KADIKÖY'ÜN GELENEKSELLEŞEN BİR ANMA ETKİNLİĞİ"

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu zincir bugün ilk defa, bu yıl yapılmıyor. Geleneksel olarak Kadıköy'de son yıllarda 10 yıldan fazladır bir süreç içerisinde Ata'ya saygı zinciri oluşturuyoruz. Fenerbahçe Orduevi'nin hemen önünden Bostancı'ya kadar binlerce kişi el ele tutuşarak Türk bayraklarıyla, Atatürk bayraklarıyla, Ata'ya saygısını gösteriyorlar. Bu Kadıköy'ün gelenekselleşen bir anma etkinliği, Ata'mızı kaybedişimizin 83’üncü yılında bu etkinliğimizi tekrar gerçekleştiriyoruz. Bugün Kadıköy'ün birçok kesiminden, birçok yerinden Kadıköy'ün tüm mahallelerinden Kadıköylüler, burada Ata'ya saygılarını gösteriyorlar. Zincir her ne kadar Kadıköy sınırlarında da olsa Bostancı'yı geçip Maltepe'ye kadar da ulaşıyor. Yani pandemi kurallarına uyuyoruz. 1- 1,5 metre aralıklarla yurttaşlar eskiden el ele tutuşuyorlardı. Şimdi bayrakları tutarak zinciri oluşturacaklar." dedi.





"BURADA BULUNMAKTAN GURURLUYUZ"

Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan vatandaşlardan Fatih Tunç ise, "Bence o hiçbir zaman ölmedi. Ve burada bulunmaktan onu bir kez daha anmış olmaktan çok gururluyuz. O hep içimizde." diye konuştu.



