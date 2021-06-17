Kadıköy’de aşı olmak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kadıköy’de aşı olmak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Aşı sevkiyatlarının artması ile öncelikli grupların kapsamı genişletildi. Aşı randevusunu alan vatandaşlar, hastane önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul’da koronavirüs ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kamu, üniversite, özel hastane ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının yanı sıra, mobil aşı ekipleri vatandaşlara aşı hizmeti sunuyor.

Aşı sevkiyatlarının hızlanması, koronavirüs ile mücadeleyi farklı bir noktaya taşıdı.

Öncelikli grupların kapsamı genişletildi.

YOĞUNLUK OLUŞTU

Sigortalı işçiler, memur ve meslek gruplarının yanı sıra 35 yaş üzeri vatandaşlara da aşı hakkı doğdu.

Randevusunu alan vatandaş, hastaneye koştu.

Bazı aşı noktalarında yoğunluk oluştu.

SIRANIN SONU GÖRÜLMEDİ

Kadıköy ilçesinde bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin önü, aşı sırasını bekleyen vatandaşlarla doldu.

Aşı kuyruğu, saatler geçtikçe azalmak yerine çoğaldı.

Hastane kapısından başlayan sıranın sonu görülmedi.

Aşılarını olan vatandaşlar, günlük programlarına kaldıkları yerden devam etti.

Kadıköy’de aşı olmak için bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu VİDEO