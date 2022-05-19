Kadıköy'de Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı ile bayram kutlaması

Kadıköy'de Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı ile bayram kutlaması

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları devam ederken, Caddebostan'da denizde Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı açılarak gösteri düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Kadıköy'de ise, Derinlere Saygı Dalış Topluluğu, Türk Balık Adamlar Kulübü ve Piri Reis Üniversitesi tarafından Caddebostan sahilinde Ata'ya Saygı Gençlik Dalışı etkinliği düzenlendi.

"Atatürk'ün Gözleri" ve "Türk Bayrağı" deniz altında açıldı

Denize giren 18 dalgıç, İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo ile Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk bayrağını deniz altında açtı. Dalgıçlar daha sonra bayrak ve resimleri deniz yüzeyine çıkardı.

Kadıköy'de Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı ile bayram kutlaması VİDEO



Denizde marş söylediler

Suyun içinde meşaleler yakan dalgıçlar, İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söyledi.

"Mustafa Kemal'in Samsun'da ateşlediği ruhu, 103 yıl sonra tekrar yaşatıyoruz"

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu basın sözcüsü Alp Armutlu, "19 Mayıs 1919'da bundan 103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'da ateşlediği ruhu 103 yıl sonra tekrar yine burada Caddebostan'da, Türk Balık Adamlar Kulübü, Piri Reis Üniversitesi ve Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak tekrar yine gençlerle birlikte spor etkinliği düzenleyerek yaşatıyoruz.

İngiliz Ressam Ned Pamphilon'a ait 'At Sırtında Samsun'da adlı tablo, Atatürk'ün mavi gözlerini ön plana çıkararak çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyası ve Türk bayrağımızı denizin içinden suyun üstüne çıkarttık. Bunu 10 Kasım'larda, 29 Ekim'lerde, 19 Mayıs'larda gerçekleştirmeye ve bu etkinliği yapmaya özen gösteriyoruz.





"Amacımız gençleri, Atatürk çizgisi etrafında bir arada toplayabilmek"

Amacımız, gençleri ve aynı zamanda denizle ilgilenen, deniz sporuna, denizin çevreciliğine, denizin temizliğine dikkat ve özen gösteren gençleri Atatürk çizgisi etrafında bir arada toplayabilmek. Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." dedi.

Gösteri anı havadan kaydedildi

Öte yandan 'Atatürk'ün Gözleri' tablosunun kopyalandığı resim ve Türk bayrağının denizde açılması havadan da görüntülendi.