Kadıköy’de, bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yapılacak olan koşu nedeni ile İstanbul Valiliği tarafından, trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar ile ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 13 Haziran’da Cadde 10K Koşusu düzenlenecek.

İstanbul Valiliği, düzenlenecek koşu kapsamında bazı yolların yarın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

KAPATILACAK GÜZERGAHLAR

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkisi BP Petrol önüne kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Cadde Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar.

Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar.

Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak.

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 kara yolunun alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.