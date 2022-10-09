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    Kadıköy’de bir binada patlama yaşandı

    Kadıköy’de bir binada patlama yaşandı

    Kadıköy’de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
    • 09.10.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 19:40
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    İstanbul'da patlama...

    Kadıköy’ün Fikirtepe semtinde bir binada, bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

    Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Çalışmalar başladı

    Gelen ekipler, patlamanın hemen ardından çalışmalara başladı.

    Henüz can kaybının olup olmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

    Kadıköy’de bir binada patlama yaşandı

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