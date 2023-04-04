Kadıköy'de bir kadın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursuna saldırdı Seçim öncesi provokatif eylemlerin başlamasıyla bu kez hedef Kur'an kursu oldu. Genç kadın, içinde çalışanların olduğu kursa saldırarak hakaretler savurdu.

ensonhaber.com Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine sayılı günler kaldı. Pusulada yer alacak isimlerin de belirlenmesiyle heyecan hem adaylarda hem de seçmenlerde giderek arttı. Böylelikle parti liderleri, sosyal medya hesaplarında ve grup toplantılarında birbirlerini hedef almaya başladı. Bu süreç sokağa da yansıdı. Yapılan sokak röportajlarında vatandaşların nabızları yoklanırken, çirkin söylemlerde bulunanlar da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler savuran kadın gözaltına alındı Geçtiğimiz günlerde "Kanal Dünya" isimli YouTube kanalının mikrofon uzattığı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi kadının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin söylemleri gündem olmuştu. Peş peşe hakaretler savunan kadın, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu destekçisi kadından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nefret dolu sözler Haberin Detayları Bu kez hedef Kur'an kursu oldu Son olarak bir başka provokasyon da Kadıköy'de yaşandı. Genç bir kadın, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı resmi Kur'an kursuna tekmelerle saldırarak camlarını kırdı. Saldırıyı gerçekleştiren kadın, bina içinde bulunanlara da küfrederek el hareketinde bulundu. "Daha kazanmadan saldırmaya başladılar" O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişi, şu ifadeleri kullandı: "Seçimi kazanırlarsa neler olacağının fragmanı gibi. Daha kazanmadan saldırmaya başladılar." ifadelerini kullandı.