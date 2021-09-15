Kadıköy'de bir restorant yandı

Kadıköy ilçesinde bilinmeyen bir nedenle bir restorant yanmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, dükkan kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yangın çıktı.

Osmanağa Mahallesi Halitağa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir restoranda bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Patlamanın ardından restoranda büyük çaplı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm restoranı sararak küle dönmesine sebep oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoran küle dönerken, çevresinde bulunan iş yerlerinde patlama ve yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

"BÜYÜK BİR PATLAMA ÇIKTI"

Polis ve itfaiye ekipleri yapacağı patlamanın neden çıktığının belirlemek için çalışma başlattı.

Olay yerinde esnaf olan Şevki Yazan, “Ben otoparkta görevliyim, bir patlama duydum. Patlamayı duyunca o anda hemen yangın tüpüyle müdahale ettim. Ama başaramadım kollarım da hatta kızarmış şu an. Sonra hemen itfaiyeyi aradım. Sonra müdahale ettiler. Büyük bir patlama çıktı. Bizim bir camlarımız patladı. Başka da bir şey yok. Burada bir ufak bir hasarımız var. Başka da bir şey yok.” dedi.