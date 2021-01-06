Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler, şimdi de Kadıköy'e taşındı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolar devam ediyor.

Valilik tarafından Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplanma yasağı getirilmesi üzerine, eylemcilerin yeni durağı Kadıköy oldu.

EYLEMLER KADIKÖY'E TAŞINDI

Öte yandan eyleme, CHP'li isimler ve DİSK görevlileri de destek verdi.

CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi Üyesi Sevgi Kılıç ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'le birlikte bazı milletvekillerinin de alanda olduğu görüldü.

Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemi- İZLE

CHP, YİNE DESTEĞE GELDİ

Eyleme çok sayıda yasa dışı sol örgüt üyesinin katılması beklenirken, emniyet güçleri de yerlerini aldı.

Tomaların, eylem yapılması planlanan bölgede konuşlandığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu atanmıştı.

Yapılan bu atama sonrası bir grup, okul içinde ve önünde eylem yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin dağıtmak istediği eylemciler, koronavirüs salgınını hiçe sayarak gösterilerine devam etmiş, "Katil polis" sloganları eşliğinde polise saldırmıştı.