Kadıköy'de Boğaziçi'ne destek için tencereli tavalı eylem

Kadıköy'de Boğaziçi'ne destek için tencereli tavalı eylem

Kadıköy halkı, sokaklarda sloganlar atarak eylemde bulunan gruba tencere ve tava çalarak destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için başlatılan protestolar yeni bir boyuta ulaştı.

Dün akşam saatlerinde üniversite önünde toplanan bazı eylemciler, rektörlük binasını işgal etmeye çalıştı.

Eylemcilerin işgal girişimi polis ekipleri tarafından engellenirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bugün ise Kadıköy'de bir araya gelen başka bir grup, gözaltına alınan şahıslara destek olma amacıyla protesto düzenledi.

KADIKÖY SOKAKLARINDA TENCERE TAVA SESLERİ

Kalabalık grup sokak aralarında sloganlar atarak yürürken, Kadıköy halkı da destekten geri kalmadı.

İlçe sokaklarında tencere ve tava sesleri yükseldi.

Kadıköy'de Boğaziçi'ne destek için tencereli tavalı eylem