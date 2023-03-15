Kadıköy'de helikopter destekli uygulama: Özel harekat ve narkotik şube de katıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' için harekete geçti.

Yurt genelinde trafik timlerinin uygunsuz araç kullananlara yönelik denetimleri sürüyor. Son olarak İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, drone destekli uygulama noktası oluşturuldu. İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim öğle saatlerine gerçekleştirildi. Uygulama noktasında çevrilen sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Türkiye Güven Huzur Uygulaması Öte yandan narkotik köpeği de araçları didik didik aradı. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Özel Harekat polisleri yer aldı. Polis Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı polis helikopteri havadan destek verdi.