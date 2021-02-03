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    Kadıköy'de duran adam eylemi girişimi

    Kadıköy'de duran adam eylemi girişimi

    Kadıköy'deki Boğaziçi olaylarına katılan bir kişi, belediye otobüsünün önünde duran adam eylemi yapmaya çalıştı, polisler eyleme engel oldu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 12:22
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 12:43
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    Boğaziçi Üniverisitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çıkarılan olaylarda, sokaklar savaş alanına çevrilmek istendi.

    Barikatlar kurmaya çalışan eylemcilere polis ekipleri müdahale etti, bu sırada bazı eylemciler polis araçlarını tekmeledi.

    GEZİ'DEN AKILLARDA KALAN EYLEM

    Kadıköy'de çıkan olaylar sırasında öğrenci olmadığı belli olan bir kişi, duran adam eylemi yapmak istedi.

    Belediye otobüsünün önünde dikilen eylemci, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından engellendi.

    Bilindiği üzere Gezi Parkı olayları sırasında da 'duran adam' eylemleri yapılarak hayatın durdurulması yönünde çağrılar yapılıyordu.

    Kadıköy'de çekilen görüntü, Instagram'da iremxyd hesabı tarafından paylaşıldı.

    Kadıköy'de 'duran adam' eylemi girişimi VİDEO

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