Kadıköy'de esnaf ile zabıta arasında arbede

Zabıta ekiplerinin, kaldırım işgali gerekçesiyle iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri toplaması tepkiye sebep oldu.

Kadıköy Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Rasimpaşa Mahallesi'nde buluna bazı kafe ve restoranların kaldırıma koyduğu masa ve sandalyelere el koydu.

Kamyonetlerle sokağa gelen zabıta ekipleri, masa ve sandalyeleri tek tek kamyonetlere yüklemeye başladı.

ESNAFLA ZABITA ARASINDA GERGİNLİK

Bu sırada esnafla zabıta arasında arbede yaşandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Arbedede Ayhan Kütük adlı esnaf yaralandı.

"MALIMI BU ŞEKİLDE ALAMAZSIN"

Kadıköy'de kafe işleten Nihal Düzkesen, "Dışardan sesler gelmeye başladı. Dışarı bir çıktım, zorla masalarımızı sandalyelerimizi alıyorlar. Yani ben tutuyorum, zabıta çekiyor, şikayet var diye. Şikayet vardır. Ama bu şekilde benim malımı alamazsın. Yani resmen gasbettiler. Bu şekilde olmaz, herkesin bir adabı var. Varsa suçumuz kesin cezamızı." dedi.

"İNSANI MUAMELE YOKTU"

Bir başka işletmeci Neşenur Altunkaya ise "Gerçekten görüntü korkunçtu. Çünkü belediyenin zabıta ekipleri orada masaları kırarak insanlara sert müdahale ederek bütün masaları tek tek kendi kamyonlarına atmaya başladılar. Seslenmeye çalıştık. Ceza yazın, ikazda bulunun ama bu şekilde muamele yapmayın. Yani insani bir muamele değildi." şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİLERİN ÖNLERİNDEN ALIP GÖTÜRDÜLER"

Eda Göle de "Her şey çok hızlı gelişti zaten. Hiçbir uyarı, hiçbir önceden haber etme olmadan müşterilerim otururken önlerinden masa sandalye çekilerek, kırıla kırıla hepsi alınıp götürüldü." şeklinde konuştu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kadıköy Belediyesi, tepki çeken olay sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Kafe önlerinde yaya ve engelli aracı geçişlerini engellememek/zora sokmamak için belirlenmiş alanının dışına çıkan masalar; söz konusu gerekçeden dolayı kaldırılmıştır. Tüm masalar için böyle bir uygulama yoktur." denildi.