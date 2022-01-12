Kadıköy'de fırtına, ağaç ve elektrik direğini devirdi

Gece saatlerinde etkisini gösteren fırtına, binanın bahçesindeki iğde ağacını ve elektrik direğini devirdi. Düşüş etkisiyle çıkan büyük gürültü mahalleliyi korkuttu.

İstanbul'da etkili olan soğuk hava, beraberinde fırtınayı da getirdi. Kadıköy'de ise fırtına etkisini ağaç ve elektrik direği üzerinde gösterdi.

AĞAÇ VE ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta gece saatlerinde etkisini artıran fırtına, bir binanın bahçesinde bulunan iğde ağacını devirdi. Devrilen iğde ağacı ise elektrik direğine çarptı.

MAHALLELİ GÜRÜLTÜYLE KORKU YAŞADI

Çarpmanın etkisiyle binanın bahçesindeki iğde ağacı ve sokakta bulunan elektrik direği büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayı sabah fark eden mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ekipleri yolu kapatan ağacı ve elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlattı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Elektrik ekipleri ise önlem almak amacıyla elektrikleri kesti. Yola düşen ağaç ve elektrik direğinden dolayı yol trafiğe kapatıldı.Ekiplerin çalışmaları sonucu yola devrilen ağaç ve elektrik direği kaldırıldı.

"FIRTINANIN ETKİSİYLE BERABER YIKILMIŞLAR"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, “Gece geç saatlerinde fırtınadan dolayı yıkılıyor. Bizim giriş kattaki komşumuz haber verdi. O yüzden telaşla kalktım. Bir iğde ağacımız vardı, yanında sokak elektrik aydınlatma direği yan yanaydı fırtınanın etkisiyle beraber yıkılmışlar” şeklinde konuştu.