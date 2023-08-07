Kadıköy'de gençlere sorduk: Salavat getirmeyi biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Doğru düzgün salavat getiremeyen gençler var" çıkışı üzerine Kadıköy'de mikrofon uzatarak sorduğumuz "Salavat getirmeyi biliyor musunuz?" sorusuna birbirinden ilginç cevaplar aldık.

ensonhaber.com

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte din kültürü öğretmenlerine tepki göstermişti.

Erbaş konuyla ilgili olarak, "Sokak röportajlarında bir mikrofonu uzattığına salavat getirmeyen gencin vebali kimin üzerine. 9 yıl boyunca bu çocuklarımıza ne öğretiyor Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenleri? Bunun vebali hepimize zarar verir." ifadelerini kullandı.

Erbaş'ın sonrası ise Ensonhaber harekete geçti.

Ensonhaber, Ali Erbaş'ın eleştirisi sonrası sokağa indi

Birbirinden özel sokak röportajlarıyla adından söz ettiren Ensonhaber, yine dikkat çeken bir işe imza attı.

Eline mikrofonu alan muhabirimiz Şeyma, Kadıköy'de vatandaşlara Ali Erbaş'ın sözlerini sordu.

"Salavat getirmeyi biliyor musunuz?"

Özellikle gençlere sorduğumuz "Salavat getirmeyi biliyor musunuz?" sorusuna şaşırtan cevaplar aldık.

Gençlerden kimisi salavat getirmeyi siyasetle alakalı bir durum sandı.

Kimilerinin ise salavat getirmeye dair hiçbir bilgisi olmadığı görüldü.

Birbirinden ilginç cevaplar...

Hal böyle olunca birbirinden ilginç cevaplar aldık.

Sözü daha fazla uzatmadan sizleri yeni röportajımızla baş başa bırakıyoruz...