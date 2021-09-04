Kadıköy'de sokaklarda alkol alanların sabahlara kadar yüksek sesle eğleniyor olması, bölge sakinlerini isyan noktasına getirdi.

İstanbul'da alkollü eğlencenin sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiği ilçelerden biri Kadıköy.

Bölgede bar ve restoranların, ara sokaklara kadar yayılmasının ardından bölgede yeni bir sorun oluşmaya başladı.

SABAHA KADAR EĞLENCE

Özellikle cuma ve cumartesi akşamları; mekanlar kapandıktan sonra sokaklarda alkol eşliğinde yüksek sesle müzik eğlencesi devam ediyor.

Kadıköy sokaklarında yaşanan bu durum, bölge sakinlerini cuma ve cumartesi geceleri uyutmaz hale getirdi.

FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Kadıköy Belediyesi tarafından, gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışması yapıldı.

Canlı heykellerle, insanlara eğlencenin devam ettiği mahallelerde yaşayan bebek ve yaşlılar hatırlatıldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kadıköy Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Kadıköy'e son zamanlarda artan yoğun rağbet ile birlikte gürültü kirliliği, mahalle sakinlerinin yaşamını her geçen gün daha da olumsuz etkilemeye başladı. Bu duruma birlikte çözüm arayan; Kadıköy Belediyesi, mahalle muhtarları, esnaf dernekleri, mahalleliler ve Kadıköylü performans sanatçıları “Kadıköy Hepimizin” temasını öne çıkartan bir farkındalık projesi gerçekleştirdi. Caferağa Mahallesinde gürültü kirliliğinin fazla olduğu 4 ayrı noktada 4 farklı performans gerçekleşti. Performanslarda; çocuğunu uyutan anne, hasta ve yakını, ders çalışmaya çalışan genç ve 65 yaş üzeri uyumaya çalışan mahalleliler canlandırıldı. Performans sanatı ile birlikte her yaştan mahallelinin rahatsızlıklarını belirttikleri mektuplar binaların dış cephelerine asıldı. Proje 10-11 Eylül tarihlerinde Caferağa Mahallesi'nde farklı noktalarda devam edecek." denildi.

Kadıköy'de gürültü kirliliğine karşı farkındalık çalışması VİDEO