Kadıköy'de, yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale edince gruptaki HDP milletvekilleri, yolun ortasına oturarak trafiği durdurdu.

Boğaziçi olayları kapsamında, İstanbul Kadıköy'de HDP'nin çağrısıyla toplanan grup, Söğütlüçeşme Caddesi'ne çıkıp yürüyüş yapmak istedi.

Kaymakamlığın toplanma ve gösteri yürüyüşü yasağı kararını hatırlatan polis, grubun dağılmasını istedi.

Ancak grup yürüyüş yapmakta ısrar edince polis müdahale etti. Müdahale sırasında 65 kişi gözaltına alındı.

YOLA OTURUP TRAFİĞİ KAPATTILAR

Polisin müdahalesinin ardından HDP milletvekilleri Muazzez Orhan Işık ve Saliha Aydeniz, rıhtıma doğru ilerleyen bir İETT otobüsünün önüne oturarak yolu trafiğe kapattı.

Kadıköy'de HDP milletvekilleri yol kapattı, trafik felç oldu VİDEO

POLİSİN KOLUNU ISIRAN VEKİL

Daha önce Van'da düzenlenen bir izinsiz gösteride de kendisine müdahale eden polis memurunun kolunu ısırarak gündeme gelen HDP'li Saliha Aydeniz'in ve Muazzez Orhan Işık'ın bu girişimine de polis müdahale etti.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Polis ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti.

Bu sırada trafikte bekleyen vatandaşlar, HDP milletvekillerine tepki gösterdi.

Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çabasının ardından HDP milletvekillerinin otobüsün önünden kalkmasıyla trafik normale döndü.

Gözaltına alınan 65 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





