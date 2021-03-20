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Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi eylemi

Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi eylemi

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden eylemcilere bazı CHP milletvekilleri de destek verdi.