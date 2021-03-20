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    Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi eylemi

    Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi eylemi

    Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto eden eylemcilere bazı CHP milletvekilleri de destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 16:52
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    Türkiye'de uzun zamandır tartışmaların odağında olan İstanbul Sözleşmesi'nde beklenen karar alındı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

    Karar gece yarısı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    CHP EYLEMDE

    Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte haberi görenler eylem hazırlığına başladı.

    CHP tarafından organize edilen kadın grupları, Kadıköy'de bir araya geldi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamasını istedi.

    CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in yanı sıra CHP Kadıköy ve CHP Üsküdar örgütünden bazı kadınlar eyleme desteğe geldi.

    Kadıköy'de İstanbul Sözleşmesi eylemi VİDEO

    LGBT BAYRAKLARI AÇILDI

    Koronavirüs tedbirlerinin unutulduğu eylemde hükümet aleyhinde sloganlar atıldı.

    Bazı eylemciler ise LGBT bayrakları açtı.

    Kadıköy de İstanbul Sözleşmesi eylemi #1

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