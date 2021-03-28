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    Kadıköy'de Kanal İstanbul'a karşı eylem düzenlendi

    Kadıköy'de Kanal İstanbul'a karşı eylem düzenlendi

    Bakan Murat Kurum'un Kanal İstanbul projesinin imar planlarını onayladıklarını duyurmasının ardından CHP'liler eyleme koştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 09:49
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un değerine değer katması beklenen Kanal İstanbul projesiyle ilgili son durum bilgisini Çekmeköy'deki ziyaretinde verdi.

    Bakan Kurum, "Kanal İstanbul Projesi için artık imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    CHP ORGANİZE ETTİ

    Murat Kurum'un bu açıklamasının ardından CHP harekete geçti.

    Eylem için hemen organize olan partililer Kadıköy'de bir araya geldi.

    "Kanal İstanbul'a hayır" pankartı açan eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar attı.

    Kadıköy de Kanal İstanbul a karşı eylem düzenlendi #1

    TABİPLER ODASI DA KATILDI

    Kanal İstanbul projesinin durdurulması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen eylemcilere, İstanbul Tabip Odası Başkanı Nazmi Algan da destek verdi.

    Kadıköy'de Kanal İstanbul'a karşı eylem düzenlendi VİDEO

    Kadıköy de Kanal İstanbul a karşı eylem düzenlendi #2

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