Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı: Dükkanlar zarar gördü

İHA

Kadıköy'de sokağın altından geçen su borusunun sızıntı yapmasıyla mahalle sakinleri durumu İSKİ ekiplerine bildirdi.

Daha sonra su borusunun patlamasıyla sokaktaki bir dükkanda zarar meydana geldi. Ekiplerin çağrıdan yaklaşık 2 saat sonra geldiğini belirten mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.

Zarar gören dükkanda çalışan Ziya Balkan, "Saat 21.00 civarlarında su sızıntısı yapmaya başladı. Biz o sırada İSKİ'yi aradık. Hemen geleceklerini söylediler. Ama gelen giden olmadı. Sonra su patladı ve dükkanıma zarar verdi. Maalesef saat 00.30 civarında geldiler. Çok merak ediyorum acaba çok mu uzaktan geldiler, yetkililer işini mi yapmıyor? 15 gündür buradan su sızıyor. 15 gündür biz söylüyoruz. Herhalde basınçtan dolayı patlama oldu. Çevreye zarar verdi. Dükkanıma, iş yerime zarar verdi. İçerisi su doldu, iş yerimi kapattım. Saatlerce kapalı kaldı. Sonra temizleyip çıktım ama maalesef neden kimse görevini yapmıyor? Ben sadece bunu merak ediyorum." dedi.