Sabah saatlerinde dakikalarca otobüs bekleyen vatandaşlar, sefer sayılarının az olduğunu belirterek durumdan şikayetçi oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi.

Kadıköy'deki otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.

SEFER YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU

D-100 Karayolu Uzunçayır, Göztepe ve Kozyatağı'ndaki otobüs duraklarında ise yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatlerinin az olması nedeniyle şikayet ettiklerini belirtti.

"YARIM SAATTİR OTOBÜS BEKLİYORUM"

Uzunçayır Otobüs durağında otobüsün gelmesini bekleyen Oğuzsan Taşdemir, "Otobüsü yaklaşık 30 dakikadır bekliyorum. Hafta sonu kısıtlamalarında genellikle bu sorunlarla karşılaşıyoruz. Metrolarda da aynı problem yaşamaktayız." dedi.

"SEFER SAYILARINI UZATACAĞIZ DİYORLAR, HEPSİ HİKAYE"

Göztepe Köprüsü'nde otobüsü bekleyen Hamza Çelik ise "Yaklaşık 45 dakikadır otobüs bekliyorum. İETT sosyal medya hesaplarından açıklama yapıyor. Sefer sayılarını uzatıyoruz. İnsanları mağdur etmeyeceğiz ama hepsi hikaye, bekliyoruz hala eğer otobüs gelirse işimize gideceğiz." diye konuştu.

Kadıköy'de kısıtlamadan muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi