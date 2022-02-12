Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 5 taksi sürücüsüne toplamda 980 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Kadıköy'deki Rıhtım Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Denetim yapan trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

5 TAKSİYE 980 LİRA CEZA

Gerçekleştirilen denetimde trafik levha ve işaretlerine uymamak, fazla yolcu almak, emniyet kemeri takmamak ve yolcu indirme-bindirme kurallarını ihlal etmekten 5 ticari taksi sürücüsüne toplam 980 TL idari para cezası kesildi.

Kadıköy'de kural ihlali yapan taksicilere ceza