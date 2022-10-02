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    Kadıköy'de Mahsa Amini eylemi

    Türk ve İranlı kadınlar, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için Kadıköy’de bir araya geldi.
    • 02.10.2022 - 20:50
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    Kadıköy'de Mahsa Amini eylemi

    İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından saçı gözüktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini, hayatını kaybetti.

    22 yaşındaki Amini’nin ölümünün ardından bu ülkede başlayan protestolar, dünya geneline sirayet etti.

    İstanbul Kadıköy'deki Eminönü İskelesi önünde toplanan Türk ve İranlı kadınlar, "İran'da, Türkiye'de ve her yerde özgürlük" yazılı pankart açarak sloganlar attı.

    "İran'da katledilen kadınlar mücadelemizde yaşıyor"

    "Erkek şiddetine hayır. Tacize, tecavüze hayır" diye bağıran kadınlar, ellerinde "İran'da katledilen kadınlar mücadelemizde yaşıyor" dövizleri taşıdı.

    Polis, alanda toplanan kalabalığın etrafında önlem aldı. İranlı bir kadının dans gösterisinin ardından açıklama yapan kadınlar, "Kadın olduğumuz için şiddet görüyor, katlediliyoruz. Biliyoruz örgütlenen bu şiddete karşı tek çözüm, sınır tanımayan kadın dayanışmasında, kurtuluş ortak mücadelemizde." dediler.

    Kadıköy de Mahsa Amini eylemi #1

    Erkekler de destek verdi

    İranlı kadınların da konuşmalarının ardından sloganlar atan gruptan bir kadın saçını kesti.

    DHA'nın haberine göre; kalabalığa çok sayıda erkeğin de destek verdiği görüldü.

    Kadıköy de Mahsa Amini eylemi #2

    Kadıköy de Mahsa Amini eylemi #3

    Kadıköy de Mahsa Amini eylemi #4

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