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    Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

    Dönüşüm için yıkılan 11 katlı metruk binanın çatı katında söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan çatı havadan görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 21.04.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 19:16
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    Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul Kadıköy’de saat 16.30 sıralarında Erenköy Mahallesi Tellikavak Sokak'ta kentsel dönüşüme giren 11 katlı metruk binanın çatısında işçilerin söküm çalışmaları sırasında yangın çıktı.

    Rüzgarın etkiyle alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Yangın havadan görüntülendi

    11 katlı binadaki yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangın dronla havadan görüntülendi.

    Kadıköy'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü VİDEO

    Kadıköy de metruk binada çıkan yangın söndürüldü #1

    Kadıköy de metruk binada çıkan yangın söndürüldü #2

    Kadıköy de metruk binada çıkan yangın söndürüldü #3

    Kadıköy de metruk binada çıkan yangın söndürüldü #4

    Kadıköy de metruk binada çıkan yangın söndürüldü #5


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