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    Kadıköy'de protestocular, katil polis sloganı attı

    Kadıköy'de protestocular, katil polis sloganı attı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayarak ülke geneline yayılmaya çalışılan protestolarda göstericiler, 'katil polis' sloganları atarak polise saldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 17:34
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    Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniveristesi öğrencileri tarafından başlatılan protestolar sürüyor.

    Daha önce de aralarına DHKP-C ve PKK militanlarının katıldığı belirlenen öğrenciler, eylemlerine dün Kadıköy'de devam etti.

    Kalabalık gruplar halinde Kadıköy sokaklarında polise saldırı girişiminde bulunan eylemciler, 'katil polis' sloganları attı.

    'KATİL POLİS' SLOGANLARI ATILDI

    Bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, protestocuların iki taraftan çembere aldıkları polise 'katil polis' diye seslendiği görüldü.

    Kadıköy'de protestocular, katil polis sloganı attı VİDEO

    Kadıköy de protestocular, katil polis sloganı attı #1

    "BU MEMLEKET BİZİM, YOBAZA, FAŞİSTE BIRAKMAYIZ"

    Olay yerindeki polisler kendilerini korumaya alırken, eylemciler slogan atmaya devam etti.

    "Bu memleket bizim, yobaza, faşiste bırakmayız." sloganları atan göstericiler, "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz." cümlesiyle polisin üstüne yürümeye devam etti.

    Kadıköy de protestocular, katil polis sloganı attı #2

    Kadıköy de protestocular, katil polis sloganı attı #3

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