Kadıköy'de scooter denetiminde sürücülere ceza yağdı

Elektrikli scooter kullanan kişilere yönelik denetim yapıldı, kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Ekipler cadde üzerindeki durdukları kişilerden, 23'üne toplamda 16 bin 794 TL para cezası kesti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde kural ihlalı yapıp scooter kullanan kişi sayısında son zamanlarda artış meydana geldi.

Bunun üzerine ekipler, elektrikli scooter kullananlara yönelik denetim başlattı.

Scooter ve motosiklet sürücüleri denetlendi

Denetimde elektrikli scooter ve motosiklet ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu.

Ekiplerin cadde üzerinde gerçekleştirdikleri denetimde, durdurulan sürücüler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, kaldırımda elektrikli scooter ve motorsiklet kullanmaktan ve çeşitli nedenlerden cezai işlem uygulandı.

Denetimde 23 kişiye para cezası verildi

İHA'nın haberine göre, denetimde 17 sürücüye kaldırımda scooter ve motorsiklet kullanmaktan 427’şer TL, 2 sürücüye kask takmamaktan 196’şar TL, 2 sürücüye ehliyet belgesiz araç kullanmaktan bin 823’er TL, 1 sürücüye ehliyet belgesi geri alındığı halde araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 1 otomobil sürücüsüne de çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL olmak üzere 23 sürücüye toplamda 16 bin 794 TL para cezası yazıldı.